儘管2019新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，仍抵擋不住吳繁榮心繫家扶兒安心就學的愛心，「金龍春紀念基金」創辦人吳繁榮今 (28) 日從台東趕回彰化家扶中心二林服務處頒發獎助學金給30位成績優異國中、小學童，吳繁榮也請大家協助中心貧困孩子們，讓他們順利完成學業，及早脫離貧窮。

彰化家扶在二林服務處頒贈「金龍春獎助學金」，共有30名家扶的國中小學童獲獎，吳繁榮親自到場鼓勵孩子，吳繁榮感念姑姑諄諄教誨恩情，致力回饋故鄉幫助弱勢家庭學童以能安心穩定就學之深切用心與熱情並未受疫情影響而降溫。

吳繁榮自幼在姑姑含辛茹苦養育與耐心鼓勵下方得以完成高中學業，於事業有成後成立「金龍春紀念基金」，延續發揚姑姑教誨與疼愛來照顧弱勢家庭子女，15年來不間斷持續以獎助學金鼓勵彰化家扶中心眾多兒少安心就學，每年兩次頒獎活動時吳繁榮均親自到場將獎助學金交至學童手上，並樂於分享自我生命奮鬥歷程，希冀以自身正能量激勵在場親子自信心能不受現經濟弱勢困境影響而降低，也能更有能量面對阻礙。

其中小語自國小三年級起即是彰化家扶中心扶助兒童，其來自單親母親家庭，媽媽獨自撫養3名女兒，經濟生活艱辛，時間飛快，今年小語已是國三生，其國中學習成績優異，每學期之語文、數學、自然與科學、社會四領域學科平均分數均達94分以上。

多次從吳繁榮手上接到獎助學金的小語開心地表示，每次吳叔叔所說的話總是激勵人心，就學過程中也因此筆獎助學金幫助而心安，期許自己今年能順利考上第一志願，未來畢業後也要效法吳叔叔感恩回饋鄉里之多年堅持，付出己力幫助更多需要的孩子。

彰化家扶中心主任王震光指出，猶記得去年參加金龍春紀念公園揭碑儀式，吳繁榮提及姑姑養育恩情潸然淚下之動人一幕，感謝吳繁榮15年來一步步陪伴彰化家扶中心扶助的孩子成長，並順利完成學業目標，也影響許多孩子於自立後紛紛效齊吳先生精神主動回饋中心，此即是愛的能量正面循環。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。