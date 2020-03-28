患有高功能自閉症的11歲小玹，在父母的鼓勵下，特別託人將72杯咖啡、72雙環保筷和加油卡片送給彰化秀傳醫院，替防疫最前線的醫療人員加油打氣，藉由72的諧音「請愛」傳達給大家「請愛」台灣、「請愛」台灣醫療團隊。

這是小玹慶祝她11歲生日的方式，她在4歲前被診斷出高功能自閉症後，從小就在秀傳醫院接受職能和語言治療，她的父母每年在她的生日都會做公益，幫她行善、廣結善緣，小玹的外公和爸爸曾分別發生嚴重交通意外事故，多虧秀傳醫療團隊搶救挽回性命，一家人跟秀傳可說很有緣。

全民防疫的非常時期，疫情發展難以預測，小玹年紀雖小，她從一月開始關注疫情的發展，感佩醫護人員防疫工作日夜辛勞，她自發性製作卡片寫上「秀傳加油」，來鼓勵醫護人員，她說，謝謝因為有您們，我們才能免於恐懼。

小玹在4歲前被診斷出高功能自閉症後，父母在她每年生日都會做公益，希望幫她做善事，與人廣結善緣。在去年，許玹的慶生活動，父母邀請彰化縣二林鎮一所偏鄉小學學生們，來到台中他們家經營的蔬食餐廳享用美食。今年慶生是用咖啡和環保筷表達壽星的心意與祝福，感謝醫護人員的防疫辛勞。

小玹從小就在秀傳醫院接受職能及語言等治療，且親友也大都在秀傳就醫。大概在她3到4歲時，她的外公下班後騎摩托車自撞聯結車，緊急送到秀傳後，在鬼門關前救回一命；她的爸爸在她約5歲時發生嚴重車禍，後被家人轉送到秀傳，經過積極搶救之後順利出院。因此每當生病需要看醫師，她和家人第一就會想到秀傳，對秀傳有很深的信任及感恩。

「台灣最美麗的風景，就是人與人之間的溫暖與人情味。」當媒體報導有些愛心民眾或單位送物資關懷醫護人員，爸爸許琮晟認為，秀傳曾幫助過我們，所以我們也想要回饋感謝醫護人員，能在這非常時期來表達我們心意，一家人都很支持這樣慶生，女兒也很開心過生日。

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