第一線的醫護人員忙著防疫工作，因此錯過用餐時間吃冷便當；為感謝辛苦奉獻的醫護及相關工作人員，惜食台灣行動協會於今(28)日在衛生福利部陳時中部長見證下，啟動惜食廚房送餐服務，自3月28至6月30日的每週一至五，每日免費提供50份愛心便當為臺北醫院醫護加油。

陳時中指出，大家都看到醫護防疫的辛苦，也都很願意給他們鼓勵，想要告訴各位，正因為政府、醫護、企業以及民間團體與我們廣大的人民們，大家都能全民一心，才能更堅守好防疫的防線，為社會注入溫暖；在此要特別感謝醫護人員，「防疫第一線的同仁大家辛苦了！」。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會林三齊副執行長表示，疫情發展至今，全國醫護非常辛苦在為我們國人打拼，感謝惜食送餐帶給我們溫暖情誼；也希望社會多一點正能量，全體國民互相合作，一起戰勝疫情。

惜食協會理事長簡承盈說，送愛心便當的行動緣起於惜食協會創始會員陳時中，早在今年2月中他即向惜食協會提出用行動送愛心便當的活動，關懷居家隔離民眾與支持醫護人員；惜食協會非常認同與支持，因此在他與國際扶輪 3521 地區總監馬靜如的努力下，積極與衛福部、台北市政府和新北市政府協調，提供每日50份的防疫送餐服務，感謝醫療第一線人員在防疫中的辛苦付出。