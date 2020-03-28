新型冠狀病毒肺炎疫情未減，全球確診病例將突破60萬例。2月確診病例曾位居世界第二高的南韓，疫情爆發後藝人紛紛取消海內外演出，「重要收入」大減少，扣除票房收益，部分製作好的周邊商品恐將作廢。雖然收入減少，但韓星仍信心喊話，度過現今難關，才能健康工作、與大家見面。

天團BTS防彈少年團原定4月11日、12日、18日、19日在奧林匹克主競技場開唱，4場20萬張門票全售罄，但因疫情影響決定取消。他們演出票價分為P席143000元（以下皆韓元）、R席132000元、S席121000元、A席110000元、B席99000元等，依5種票價、全場5萬人計算，一場粗估損失60.5億元，4場等於損失242億元（約台幣6.2億元）票房收益。雖然取消演出，但成員SUGA仍捐1億韓元（約台幣270萬元），粉絲也把取消的票錢捐出，同心協力幫助有需要的人。

女團TWICE原定3月7、8日在首爾奧林匹克體操競技場舉辦「TWICELIGHTS」最終場，最後也因疫情取消。根據資料顯示，該場地可容納14730名觀眾，而演出全場票價均一為121000韓元，完售的話一場票房收益約17億8233萬韓元，兩場下來為35億6466韓元（約台幣9100萬元）。她們雖然少了票房收入，子瑜、娜璉、多賢仍慷慨解囊，分別捐出5000萬韓元（約台幣130萬元）協助低收入戶家庭買口罩、防疫相關用品。

男團WINNER原定2月14、15日在慶熙大學和平殿堂舉行「CROSS」巡迴首爾安可場，因為疫情決定取消。根據資料顯示該場地有4500個座位，他們票價分為VIP席121000韓元、R席110000韓元、S席99000韓元、1樓99000韓元、3樓77000韓元等，依5種票價計算，平均一場可達4億5540萬韓元，完售的話2場票房收益為9億1080萬韓元（約台幣2300萬元）。而成員同樣不在意收入減少，秦禹仍捐出1000萬韓元（約台幣26萬元）協助防疫。

韓星除了取消國內演出，海外活動也紛紛延期與取消，以台灣場來看，2至4月共有18組藝人擇期、取消來台，包含崔振赫、NU’EST白虎、邕聖祐、成勛、池昌旭、SEVENTEEN、張東尹、太妍、AB6IX、B Of You、金聖圭、SF9、HYUKOH、VERIVERY、金在中、GOT7、CIX、SJ等人，他們也呼籲大家戴口罩、勤洗手，保持身體健康，見面才有意義。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。