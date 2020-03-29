2019新冠肺炎(COVID-19)疫情全球延燒，全球感染人數破50萬、2萬多人死亡、世界衛生組織更將全球都標示為高危險，為避免疫情擴散，公路總局臺中區監理所展開防疫大作戰，清明連假疏運期間，監理站除加強督導各項連續假期疏運工作，更加強要求客運業者落實防疫措施，提供乘客一個安心的乘車環境。

新型冠狀病毒肺炎疫情爆發三個多月來，全球感染人數破50萬、2萬多人死亡，為確保大眾運輸乘車環境乾淨整潔及乘客搭車安全，彰化監理站均不定時派員到彰化縣轄內各客運場站督導客運公司及駕駛員落實執行場站、車內等消毒、量體溫等各項防疫措施，務求防疫到位，使乘客都能安心搭車。

彰化監理站長王顯文表示，防疫期間監理站每週都會派員督導客運公司落實不定時消毒，站務員及駕駛員等第一線服務人員須全程配戴口罩，確認場站張貼防疫海報及利用車輛跑馬燈、場站電視牆等各種管道，提醒民眾注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為；並於各客運場站服務櫃台放置酒精消毒液供駕駛員及乘客使用。

駕駛員出車前均落實量測酒精濃度、體溫及血壓..等自主健康管理，以保障乘客及工作人員健康。清明連假疏運期間，監理站除加強督導各項連續假期疏運工作，更加強要求客運業者落實防疫措施，提供乘客一個安心的乘車環境。

王顯文也提醒，民眾如感覺身體不適或感冒症狀應務必自主配戴口罩、勤洗手，做好個人防護措施；如有發燒、咳嗽等不適症狀，請主動通報或是撥打1922免付費防疫專線。



※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。