中央流行疫情指揮中心昨（ 28 ）日公布國內新增 16 例 COVID-19（新型冠狀病毒）病例，包括 14 例境外移入與 2 例本土，目前台灣共累計 283 人確診，解除隔離 30 人，其中，昨日新增的案 268「發病史」曝光，掀起網友熱議。

有網友在 PTT nCoV2019 看板中整理了「案 268 」的發病史，該案於 2 月 28 日出現咳嗽與喉嚨痛症狀，首次到診所就醫，3 月 2 日與 3月 17 日又到同樣的診所就醫，皆被診斷為一般感冒，3 月 20 日再度到同一間診所就醫，有體溫較高的狀況，隨即送至醫院急診室就醫，並被收治住院，3 月 23 日治療後症狀改善出院，3 月 25 日返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，再到另一家醫院就醫，此醫院採檢通報，於 3 月 28 日確診，目前住院治療中。

由於案 268 從發病到確診超過 20 天，接觸者更破 100 人，指揮官陳時中坦言，該案較為複雜，應變官莊人祥表示，此個案接觸者共有 102 人，主要為醫護人員，共 6 人需採檢。

而網友們見狀後則不禁擔憂，紛紛留言「這例會怕的是，不知道 228 時是不是真的只是感冒，還是那時候就已感染，差很大…」「也是有可能第一時間不是，後來醫院才中」、「我覺得這例一定要查清楚點，時間拖太久」、「好詭異，看起來不像是在醫院感染的」、「可能性很多，也是疫調的方向。如是 228 就感染，那這之間應該會有其他案例，時間拉近到最近，就會擔心是就醫時感染…」「很難講是何時染上的，也許不是一開始」。

另還有人直指「人民自己能做的事情就是避免去大型群聚場合，勤洗手、有口罩就戴好（不要浪費口罩）、注意自己身體狀況。不是恐懼確診者在哪裡出現過」、「當然要堅持隨時做好防疫措施，不是等確診案例出現才擔心自己有沒有在足跡裡，那太晚了，就當作隨處都有可能會被傳染，把防疫做好做滿。」（編輯：許苡晴）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。