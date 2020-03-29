外表越是嚴肅的人，其實往往內心都有著孩子氣的一面，而你究竟是「童心未泯」還是「成熟穩重」呢？根據 Look Pretty 報導，從上圖中選出第一眼注意到什麼，立刻測出你的「心智年齡」是幾歲。

結果分析

選擇#跳舞的女子

你的心智年齡是：10 歲

你的個性如孩子一般純真可愛，樂觀積極，活潑、率真、多變的你會把周圍的人弄得暈頭轉向，但是更多時候，大家還是非常喜歡你的想像力和創造力。跟你在一起時，朋友們會被你的童真、童言、童趣感染，覺得生活多采多姿、沒有壓力，總之，你就是個不折不扣的大孩子，非常的受人歡迎！

選擇#蓄鬍的側臉男

你的心智年齡是：18 歲

你的外表看起來穩重、內斂、冷靜，其實只有熟悉你的人才會發現你孩子氣的一面，而你也只會在好友面前放下武裝，自然流露出自己童真的一面。偶爾做個搞怪的表情，說一些有趣的笑話，玩一下卡通玩偶，你根本童心未泯，一直都在享受著孩子般的樂趣呢！

選擇#戴鋼盔的男子

你的心智年齡是：23 歲

你給人的感覺很神秘，讓人覺得難以捉摸、高深莫測。只有跟喜歡開玩笑、大咧咧的朋友在一起時，你才會卸下防備心，像孩子一樣的耍嘴皮子，玩得很瘋，比較隨性。其實你不必太過壓抑自己，偶爾向外人展示自己孩子氣的一面，或許能得到更多人的喜愛喔！

選擇#摟著女生的男子

你的心智年齡是：40 歲

你總是一本正經的嚴肅模樣，外人很難看到你可愛的表情、聽到你搞笑的言語，因此你顯得沉穩有餘，活力不足。在家，你會向父母撒撒嬌；在外，你就永遠都保持著一副堅不可摧的模樣，讓人敬畏。（編輯：許苡晴）