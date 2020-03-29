高雄市政府青年局今(29)日329青年節，正式成立高雄市青年事務諮詢委員會，高雄市長韓國瑜除頒發聘書給46位委員外也期許能透過青諮會納入更多青年對公共政策的意見，鼓勵大家勇敢為這座城市提出新想法。

高雄市青年事務諮詢委員會今天上午高市府鳳山行政中心正式成立，由市長韓國瑜親自頒發聘書給委員，代表市府對青諮會的重視；因應防疫作為，現場規劃梅花座，頒發聘書過程也以拱手祝賀代替握手。

韓國瑜表示，青年是社會發展，提升國家競爭力不可或缺的關鍵力量，青年朋友不只有創新點子、充沛活力、人文關懷視野、與工作上的專業，有委員們加入高市府，將成為推動青年工作主要動力來源。

韓國瑜也強調，青年創業、就業、與回饋所學，一直是市府團隊上任後最重視工作之一，去年十月成立青年局後，為增進在地青年對公共事務參與、就開始籌畫青諮會，希望透過這溝通平台，集結年輕人力量，納入不同領域專業意見、想法跟經驗，一起為高雄市進步注入新活水，讓政策與市政工作不會產生距離感。

這次近百位報名者中，有三分之二自我推薦，而遴選出的46位委員，平均年紀34歲，來自各行各業與不同族群。

高市青年局長林鼎超也指出，青諮會透過機關、大專院校與自我推薦等多元管道公開徵選創業育成、返鄉移居，國際交流、志工參與等組別，共有近百人報名，每年至少招開3次會議，平時也會由各小組自行透過座談等方式討論各種議題，作為市府推動各項政策的參考依據。