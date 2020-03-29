中市各旅遊服務中心強化防疫措施　旅遊更安心！

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延，中市府觀光旅遊局強化台鐵台中車站、高鐵台中站、台中國際機場、石岡、大甲鐵砧山及大安濱海等6處旅遊服務中心防疫作為，今(29)日起更在櫃台周圍以伸縮圍欄區隔遊客與工作人員，保持1公尺以上諮詢距離，並在中心門口豎立告示牌。

觀光旅遊局長林筱淇表示，市府除了強化轄管6處旅遊服務中心防疫工作，要求工作人員全程戴口罩、勤洗手、提高環境消毒頻率，並落實遊客量測體溫、噴酒精消毒雙手等作為；也在東豐自行車道、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、大坑登山步道等遊客眾多的觀光景點，張貼最新防疫衛教宣導單，加強防疫觀念宣導，並各景點公廁洗手台備妥洗手乳，確保民眾到台中旅遊的健康安全。

此外，林筱淇也提到，推出「安心旅宿」認證標章，旅宿業者只要根據中央防疫規範，逐項落實防疫作為，經審核通過即可獲「安心旅宿」標章，目前已有超過200家業者提出申請，近140家通過認證；同時，市府也提出補助措施，與居家檢疫及居家隔離者同一戶口且共同生活的家屬，只要連續14天入住台中市同一家合法旅館或民宿，每戶可獲補助5,000元。

另外，觀光旅遊局也與台中市觀光旅館公會、一般旅館公會及民宿協會合作，提出各項住宿優惠方案，目前已有超過85家旅宿業者推出連續住房市價2折起的超值優惠，盼吸引居家檢疫者的家屬入住，創造住房商機。