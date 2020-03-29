日本70歲喜劇天王志村健25日確診新型冠狀病毒肺炎，他裝上葉克膜治療中，意識仍不清。他哥哥志村知之接受媒體訪問，表示因為有感染風險，不能去醫院探病，每天透過弟弟公司老闆跟醫院聯繫得知狀況，喊話真的很想趕快見到他。

根據《週刊文春》報導，志村知之因為感染風險，自己不能去醫院探病，志村健老闆每天會跟醫院聯繫後跟他報告狀況，但目前都跟媒體報導的內容一樣，弟弟正在加護病房治療中，也表示：「目前應該是不能說話。」似乎證實志村健無意識。

報導指出，志村健愛喝酒，以前一天抽3包菸，多次胃潰瘍，2016年還罹患肺炎，在健康亮紅燈後，他開始注重身體，志村知之也透露他近年身體的確健康很多。他最後難過表示，志村健是全日本都知道的人，「我知道他一直都很努力，希望他早日康復，我好想快點見到他」。

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