嘉義大學今天雖然在大專盃四強戰不幸以3:6輸給國立體大，不過國體在大專盃超強，隊史7度打進去冠軍戰都奪冠，嘉大已經展現出「嘉農魂」精神，奮戰到最後一刻。

球員身上有大大的「KANO」字樣，嘉義大學黑衫軍的球衣十分顯眼，總教練鍾宇政培養出不少職棒好手，倪福德、方昶詠、余德龍、官大元等都在職棒發光發熱。

而他過去也是巴塞隆納奧運棒球項目中華隊成員，可惜之後患得投球失憶症，但他以他的例子來幫助球員成長。

賽後鍾宇政表示：「這是我們第一次能跟國體打得勢均力敵的比賽，大家進步非常多，雖然我們投手戰力不足，不過我們打擊發揮很好，也把國體壓在9局2人出局失3分狀況，尤其是我們打擊前五棒都表現很好，希望他們繼續保持下去。」

嘉大在預賽打擊就很兇猛，不過複賽找來前富邦總教練「鑼總」陳連宏擔任客座教練，隊長高宸軒也說出改變之處。

他表示：「一開始我們在對速球、變化球的掌握不好，陳連宏教練來了就針對我們動作上，每個人不同習慣去分配，讓我們看球時間拉長，選球能力也增加，幫助我們訓練很多。」

嘉大不但利用不少戰術配合跟安打串連，一度讓國體只領先1分，不過因為投手戰力崩盤，最後還是以3分差落敗，但這跟電影《KANO》情節很類似，嘉大輸球，卻贏得對手的尊重。