接檔夯劇《梨泰院Class》的《夫婦的世界》由金喜愛（飾池善雨）、朴海俊（飾李泰伍）主演，昨晚才播出第二集，收視率直接破10％打敗《梨》前2集紀錄，其中飾演小三的呂多景（韓素希 飾），直接到正宮任職醫院看診，試圖透露跟她老公一週會發生2至3次性關係，狗血劇情獲得高度討論。

以下有雷

《夫》1至6集列為19禁觀看分級，導演毛完日就解釋，不是因為內容暴力、煽情，而是因為演員的表現不像演技，擔心太過真實、刺激造成誤會，又為將真實的情感傳達給觀眾，經思考而做出這樣的分級決定。導演也說，他跟《梨泰院Class》金成允導演是導演班的同學，對於接檔在同學作品之後，也看到《梨》成績不錯，他內心難免產生「想戰勝對方」的競爭意識，笑說：「我也看了這部作品，很有意思，同時也感到壓力。」

該劇首集就灑狗血，池善雨發現老公搞不倫後，昨第二集小三呂多景就到她醫院看診，池善雨知道她就是丈夫外遇對象，粗魯問診對方，並詢問她的性關係、交往對象是否「固定」，呂多景不曉得池善雨知道真相，大膽表示：「交往的只有一個；不是每天（指性關係），大概一個禮拜兩三次，是有婦之夫。」池善雨最後幫她做尿液檢查，意外成為第一個知道小三懷孕的人，忍住淚水宣告：「妳懷孕了。」

飾演小三的25歲韓素希，剛入行時因是「金泰希學妹」受到矚目，美貌也堪稱是宋慧喬、Red Velvet隊長IRENE的綜合體。出道3年的她，出演過《百日的郎君》、《Abyss》等劇，但知名度普普，直到這次在《夫》當最強小三，成了近期討論度最高的女演員。《夫婦的世界》每週六、日於愛奇藝台灣站獨家播出。