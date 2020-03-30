近年來，隨著網路的興盛，越來越多年輕人立志想要成為一名YouTuber，創作者影音、內容發布商以及媒體業者都紛紛設立頻道，開創屬於自己與大眾連結的橋樑，YouTube在台灣發展至今已經超越大眾的想像，過去認定只有特定族群才喜歡特定內容的觀念已產生變化。事實證明，台灣影音使用者的輪廓已經產生互相交疊的現象，任何族群的使用者皆有可能接觸、並關注不同領域的影音內容。

這個例子，印證在殯葬業上。

在殯葬業頗有名氣的殯葬達人「冬瓜」郭東修去世後，兒子「小冬瓜」郭憲鴻繼承衣缽，更在YouTube創立了「單程旅行社」頻道，結合了傳統的殯葬業內容與YouTuber的角色，致力於對生命課題的轉型，希望台灣人最終都能幸福微笑的說再見，在YouTube上討論人死後的議題、教做紙蓮花、病主法預立醫療、臨床心理講堂等豐富內容。

郭憲鴻表示，不同的影音內容都有想要傳達的意涵，例如摺紙蓮花，這個動作就可以讓一家人心平氣和，坐下來好好講話，分工合作完成紙蓮花的組合，表面上是一個為死者盡心的舉動，實際產生「家庭凝聚力」的意義。

有點嚴肅、又帶點輕鬆的影片，「單程旅行社」頻道開設4年來，吸引了將近一萬個粉絲訂閱。根據YouTube數據顯示，該頻道的訂閱者有70%是女性、30%為男性，年齡大約為25到50歲。郭憲鴻指出，有一部分的粉絲是年輕的網路世代族群，而另一部份則是看過電視節目和新聞報導的長輩們。女性相對關注人生前死後的生命議題，也有許多年輕人看了「單程旅行社」的影片對自己生命的相關課題更加重視。

「人都需要儀式感，透過儀式的動作去與他人產生連結，像是握手、擁抱等肢體語言去凝聚向心力。」儀式訓練人們在轉換外在地位變化的時候，產生內心的認知變化，又例如畢業典禮，學生從畢業典禮的儀式得知即將離開這個階段，進入到下個求學、就業人生，透過外在儀式轉化內在期許的驅動力，平衡自我認知。

除了平常的殯葬業工作，郭憲鴻也常舉辦講座活動，分享自己的理念和初衷，教導大家如何事先規畫生前備忘錄，甚至還有其他殯葬業者參加講座，取經殯葬業該如何轉型，粉絲也紛紛投以回饋：「謝謝你讓我改變對死亡的看法，讓我沒有這麼恐懼。」

郭憲鴻更向讀者分享自己的生前備忘錄說：「照片一定要自己挑！每個人的審美觀不同，讓家人挑的，肯定不是自己最滿意的一張，解析度也要高，方便製作人型看板、大型掛報等。」此外，也要決定死後要穿什麼衣服，穿哪套衣服離開，「像我的話，我最不想穿西裝走。」靈堂要播放什麼音樂？也可以播代表自己人生的歌曲、最愛的歌曲。最後就是死後的遺體要如何安排，要不要器官捐贈？或是以什麼樣的姿態與大家告別？遺產如何分配？遺產包括所有自己擁有的東西，書、CD、衣物、寵物等等。留一句話給家人也好。

https://www.youtube.com/watch?v=sVA5aZcNd1c