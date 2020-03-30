電影《我們的家不是我們的家》直指愛爾蘭社會嚴重的居住正義問題，導演派迪也為拍攝本片，針對無家可歸的愛爾蘭人進行一連串訪談研究，他發現這些人大多數只是因為生活中突如其來的一點小事，就成了無家之人，而社會也無法及時給予安置協助，導致他們的處境更加雪上加霜。

一如片中蘿西一家人，因房價上漲，房東將他們的家賣掉，導致他們無家可歸，只能依靠政府提供的緊急住所度日，然而他們打遍所有電話，竟發現因適逢周末女神卡卡演唱會，導致市區所有旅館通通客滿，一房難求。於是大半夜一家人窩在車上吃著薯片，對照街上剛看完演唱會準備回旅館的歡樂歌迷，形成強烈又令人心酸的對比。

根據愛爾蘭重建計劃官網顯示，愛爾蘭自2015年1月起，無家可歸的家庭數增加了302%，官方數字還不包含夜宿在速食店、網咖，以及借宿友人客廳沙發的青少年。無辜的孩子因為居無定所，衣物無法獲得完善清潔，導致身上發出異味，在學校被同學嘲笑排擠；在學校認真上課，但放學後卻連寫功課的地方都沒有，只能跑去同學家借用書桌，電影殘酷帶出無家的孩子在同儕間的痛苦心境。

飾演主角蘿西的女星莎拉格林形容：「這是一部講述一群人，由於社會和政府體制失能，而流離失所的故事，這樣的故事不僅發生在愛爾蘭許多家庭身上，也是國際間必須正視的課題。」本片今日正式在台上映。