今日天氣／東北季風減弱 全台氣溫回升

今（ 30 ）日東北季風減弱，氣溫呈現回升趨勢，清晨各地低溫 17 至 21 度間，白天北部及東半部地區高溫 24 至 26 度，中南部可達 28 至 31 度，中南部日夜溫差較大，需留意氣溫變化適時調整穿著；鋒面位於台灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴的天氣。

新冠病毒疫情狂燒全球！瑞士媒體：解方在台北、不是北京

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）持續延燒，各國確診數不斷增加，台灣近日雖然個案也持續增加，但本土案例稀少，多為境外移入，政府也積極防疫，天天召開記者會向國人報告疫情動向。對此，瑞士媒體就找出「為何台灣鄰近中國卻能守住疫情的原因」。

《瑞士時報》報導日前一篇題為「冠狀病毒：要是當初世界衛生組織（ WHO ）傾聽台灣」，內容提到，自 2016 年起，世衛組織在北京施壓下，與台灣幾乎斷絕聯繫，而台灣卻是在這波疫情中受影響最小的地方之一。北京政府不但未溝通，反而先審查關於病毒的資訊，等到為時已晚，才大舉動員，禁錮疫情敏感區域的人民，在對抗病毒大流行期間，世衛組織的角色顯然很重要，若世衛組織當初願意好好傾聽台灣當局的聲音，或許本來可以為防疫意識及備災爭取到數周寶貴時間。同時指出，台灣提供資料，世衛組織卻保持沉默，同樣令人難以理解；如今為了遏止疫情擴散，若想替國際社會尋找合適解方，要關注的是台北，不是北京。

案 268 發病一個月後才確診 曾去過烏來、金山老街

中央流行疫情指揮中心昨（ 29 ）日公布找不到感染源的案 268 足跡，除了曾去診所、醫院及公司外，病發期間還到過金山、烏來老街等地。

批台灣檢疫所像監獄 英國情侶解禁提早離開花蓮

英國情侶中女子娜塔莉道森（ Natalie Dawson ）日前於花蓮隔離檢疫的期間，向母親抱怨花蓮檢疫所像「監獄」引發大眾撻伐，雖然事後發簡訊向台灣道歉並表示不知情，但損害台灣國際形象已是事實。

劉真過世辛龍自責 醫曝「親身經歷」籲：別忘了救家屬

國標舞女王劉真於本月 22 日過世，丈夫辛龍對於妻子的離開，曾坦言很自責。不過醫師提醒，面對至親、摯愛離開人世，大家別忘了「救家屬」，「我們永遠可以選擇當個更有溫度的人」。

資深男星確診新冠肺炎無法說話 哥不能探病：我好想見他

日本 70 歲喜劇天王志村健 25 日確診新型冠狀病毒肺炎，他裝上葉克膜治療中，意識仍不清。他哥哥志村知之接受媒體訪問，表示因為有感染風險，不能去醫院探病，每天透過弟弟公司老闆跟醫院聯繫得知狀況，喊話真的很想趕快見到他。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。