韓國2013年上映的電影《流感》劇情因不明病毒急速在城市擴散，政府為防止疫情實施封城計畫，劇情宛如預告現今的新型冠狀病毒肺炎疫情，許多韓國民眾都驚呼該片「根本神預言之作」。

《流感》由張赫、秀愛主演，故事敘述一種前所未見的呼吸道感染病毒在韓國急速擴散，平均每秒就有3至4人遭到感染，致死率竟高達百分百。政府為防止疫情向全球擴散，頒布實行大規模封城計畫。隨著電視台不斷播報疫情新聞，讓民眾人心惶惶，到超市搶購生活日用品，進而引發無法控制的暴力事件。片中甚至採取殘忍防疫手段「殺掉所有感染者」，讓被隔離的民眾決定拚命逃出城市。

近期新型冠狀病毒大流行，各國皆影響，許多韓國民眾都驚呼《流感》宛如神預言之作，表示「完全就是預言片，在現實生活上演中！」、「因為新型冠狀病毒而看了這部作品，完全警示片！」、「看到電影中的高官們荒唐的作為，真的令人感到很鬱悶！」、「現在這情況再看這部作品，全身起雞皮疙瘩，完全能產生共鳴！」

該片預告中，可見遭封城的民眾驚慌失措模樣，成堆的屍體被迫集中火化，秀愛、張赫、柳海真、馬東石也率領眾人防疫求生，試圖逃出這殘酷的人間煉獄。《流感》4月30日在台上映。

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