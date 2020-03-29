金州勇士在這5年內3次拿下總冠軍，被認為是這個時代最具統治力的球隊。而哪一時期的勇士隊才是他們的巔峰呢？勇士總教練Steve Kerr最近在接受《聖荷西水星新聞》採訪時做出了解答。他認為2016-17賽季的勇士，毫無疑問是他生涯執教過最棒的球隊。

在2016年總冠軍賽上被克里夫蘭騎士逆轉丟冠後，勇士在那個夏天找來了超級球星Kevin Durant助拳，雙方一拍即合，隔年例行賽拿下67勝，並且在季後賽秋風掃落葉、總共只吞下1場敗仗，最終在總冠軍賽上以4:1復仇騎士，拿下冠軍。

談起那一支勇士為何如此之強，Kerr認為球隊那時攻守非常平衡，而且擁有足夠的天賦，更重要的是前一年輸球帶給球員很大的刺激和動力，加上Durant對於冠軍的饑渴感，讓他們在身心上都做好了準備。「我們煥然一新，並且沒有任何分心，專注在場上打出屬於我們風格的籃球。」

Kerr強調，當年那支騎士隊同樣也處於他們的巔峰，前一年奪冠讓他們的球員成長許多，而且陣容很健康，該季也打出總冠軍球隊該有的氣勢，實力真的非常出眾。不過對他們來說比較可惜的是，遇到了最強的勇士，也只能俯首稱臣。

「但是我們擁有Kevin Durant這個終極武器，他在場上是無解的。」Kerr有些得意的為此次討論下了一個愉快的註解。