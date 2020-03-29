新冠肺炎持續蔓延，中央流行疫情指揮中心昨（ 29 ）日公布國內新增 15 例 COVID-19（新型冠狀病毒）病例，包括 14 例境外移入及 1 例本土，目前台灣累計 298 人確診，39 人解除隔離。昨晚傳出「案 108 」不治身亡，是我國第 3 例死亡案例，中央流行疫情指揮中心對此也做出說明。

據悉，案 108 是一名 40 多歲的男導遊，於 3 月 5 日至 3 月 14 日帶團到奧地利與捷克旅遊，3 月 17 日出現發燒症狀，衛生單位安排就醫採檢並通報，19 日確診新冠肺炎，住院 11 天後於昨晚不幸離世。

中央疫情流行指揮中心指出，該案本身就在加護病房，坦言「狀況本來就嚴重」。而台灣 298 例確診病例，分別為 255 例境外移入與 43 例本土，確診個案中有 3 人死亡，解除隔離 39 人，其餘狀況穩定，持續住院隔離中。指揮中心發言人莊人祥表示，目前還有 11 例使用呼吸器，皆在加護病房，至於是哪幾例個案就不方便透露。（編輯：許苡晴）

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