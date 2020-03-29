新冠肺炎肆虐全球，疫情十分嚴峻，目前新加坡已制定違反社交距離懲罰規定，提升防疫措施，我國指揮中心指揮官陳時中也表示，國人交談須保持適當的距離，可能會研擬對「社交距離」開罰。而究竟「社交距離」要多遠才安全？根據美國麻省理工學院（ MIT ）最新研究顯示，社交距離最好保持 8 公尺以上，才能有效防堵病毒感染。

目前國內累計 298 人確診新冠肺炎，39 人解除隔離，3 人死亡，而疫情加劇，也讓人與人之間開始保持距離，不僅英國首相強森（ Boris Johnson ）要求民眾在購物時，應與人保持 2 公尺以上的距離；新加坡更制定違反社交距離懲罰規定，若沒保持 1 公尺以上距離，將遭罰款 21 萬台幣，且還得面臨 6 個月刑期；香港則禁止 4 人以上集會。

綜合外媒報導，美國麻省理工學院（ MIT ）最新研究發現，隨著咳嗽或打噴嚏所噴飛的口沫，會以每秒 10 至 30 公尺遠的速度傳播，最遠距離甚至可達 7 至 8 公尺，且還能在空調中懸浮數小時。研究人員認為，若要預防感染新冠肺炎，社交距離最好保持「 8 公尺以上」。

此外，研究人員也提到，此距離皆是範圍的估算，尚未考量到打噴嚏或空調等外在因素，這些因素可能會增加傳播距離，他們認為，目前提出的社交距離「保持 1 公尺」可能太短了，恐怕會低估病毒傳播距離。（編輯：許苡晴）

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。