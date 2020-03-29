2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情全球延燒，截至今（ 30 ）日全美總計 13 萬 7294 人確診、 2414 人死亡，為目前全球病例數最多的國家；有網友在 PTT 八卦版分享有關美國最新疫情消息，其中「一數據」讓全場網友感到十分震驚，直言疫情比義大利還要嚴峻。

原 PO 在文中分享有關美國最新疫情消息，指出紐約州宣布單日新增確診 7195 例，紐約市新增確診數 4002 例，死亡人數也一口氣增加 237 人，總死亡數來到 965 人；原 PO 也提到，美國確診數已經突破 13 萬人，非必要工作都得在家工作，時間延長至 4 月 15 日。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「哇比義大利多，要井噴了嗎」、「你看義大利都還沒緩解，紐約根本還沒到高點」、「紐約州比義大利還慘」、「單一個州而已 QQ 」。

對此，其他網友則表示「全球破 70 萬了」、「美國最後應該會到 2、30 萬」、「台灣不知道何時會宣布不要外出，強制娛樂服務業先暫停，或是人民主動減少外出吧」、「美國加油啊」。（編輯：賴詠璿）

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。