新冠肺炎持續蔓延，目前台灣確診人數累計 298 人，解除隔離 39 人，3 人死亡。而今（ 30 ）日有網友就在 PTT 貼出一張數據圖，並指出全球確診人數已突破 70 萬人，短短 2 天就增加超過 10 萬人，讓網友全都看傻，不禁直呼太扯了…

原 PO 在 PTT 八卦板貼出一張 Youtube 畫面截圖，只見上頭數據顯示各國的確診人數、全球確診人數及死亡人數等，其中，全球確診數已突破 70 萬人，而從衛服部先前公告的資料顯示，28 日全球確診數為 578,845 人，短短 2 天已增加超過 10 萬人，讓原 PO 相當驚訝，直言「願大家都能平安，早日找到解藥疫苗趕快結束這場疫情。」

而此數據曝光，網友也相當震驚，紛紛留言「太扯了吧」、「疫情讓人擔憂」、「超扯的速度…」「看死亡人數增幅比較準，死亡數蓋牌的國家很少」、「中國實際多少根本沒人知道，我想連中國自己都不知道吧！」「如果不控制，這病毒會帶走非常多人的命」、「全驗的國家有幾個？」「爆增的速度太快了，怕爆」；另還有人安慰大家「不管怎樣，一定會挨過去！」（編輯：許苡晴）

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。