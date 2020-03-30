英國知名樂團「Arrows」主唱兼貝斯手艾倫梅里爾（Alan Merrill），70年代以一曲〈I Love Rock N Roll〉紅遍全球，沒想到，艾倫梅里爾近日驚傳染上新冠肺炎（COVID-19）不幸病逝，享壽69歲。

艾倫的女兒蘿拉梅里爾（Laura Merrill），台灣時間29日一早透過社群證實父親過世，「今天早上，新冠肺炎帶走了我父親的生命，他看起來很安詳，當我離開時仍有一絲希望，但當我回到家門口就收到他離世的消息。」



由於正值疫情高峰期，艾倫梅里爾的家人暫時無法舉辦葬禮，而蘿拉透露，父親過世前她慶幸自己有2分鐘的時間見爸爸最後一面，也因此蘿拉必須進行14天的隔離。

艾倫梅里爾的好友、香港資深音樂人聶安達（Anders Nelsson）昨晚在臉書發文悼念摯友，「我的好朋友艾倫梅里爾今天在紐約去世了，他是我首位因新冠肺炎離世的朋友，我對此感到非常痛心。大家可能對這個名字或不太有印象，但他就是寫下經典曲〈I Love Rock N Roll〉的人。」

Arrows樂團在1975年創作〈I Love Rock N Roll〉，該曲後來被許多大咖歌手如貓王（Elvis Presley）、布蘭妮（Britney Spears）等人翻唱。（編輯：楊穎軒）

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