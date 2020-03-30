日本國寶級喜劇演員志村健（志村 けん）20日確診染上新冠肺炎住院治療，因送醫時有發燒、咳嗽、呼吸困難等重症，且治療效果不佳，昨（29）日傳出不幸病逝的消息，享壽70歲。

據日媒報導，經紀公司本月25日發聲明表示，志村健17感到身體不適，20日送急診做2019新冠肺炎（COVID-19）檢測，結果為陽性，治療期間，院方替他裝上葉克膜、插管，沒想到，昨晚仍不敵病魔病逝於東京一間醫院。

事實上，志村健的哥哥曾透露，弟弟早年生活放縱，不僅每天抽掉3包香菸，還天天上酒店玩樂，直到66歲才開始戒菸，孰料，此次會因為感染新冠肺炎病逝，而志村健也是日本演藝圈第一位確診染疫而死亡的明星。

志村健縱橫日本演藝圈近半個世紀，因在喜劇界地位崇高，被許多後輩藝人譽為「日本的喜劇天王」，知名度還紅到泰國、印度、歐美等地，而最讓台灣觀眾熟知的，是他1987年開始於富士電視台播出的搞笑節目《志村大爆笑》，如今因感染新冠肺炎去世，令粉絲婉惜不已。（編輯：楊穎軒）

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