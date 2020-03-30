近日在南韓有一款名為「 400 次咖啡」的爆紅飲品，不僅製作方法簡單、材料取得容易，外型更是十分吸睛，且在家就可以自製，不需到咖啡廳也能有「網美飲品」，成為防疫期間的另類焦點。昨（ 29 ）日有網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》分享，到全聯買了一些材料，回家自製「 400 次咖啡」，成品照曝光讓全場網友暴動直呼「像外面賣的！」

原 PO 表示，剛剛到全聯超市，買了一些食材，回家自製網路上最近很夯的「 400 次咖啡」，驚呼「真的濃醇香！啵棒的！」畫面中可見，原 PO 買了鮮奶和即溶咖啡粉，並在留言串分享食譜，首先以即溶咖啡、溫水和糖，以 1：1：1 的比例攪拌 400 下，或使用機器攪拌，用糖去打發，最後形成「咖啡奶蓋」，放入裝有冰塊和牛奶的杯中即完成。

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「好像外面賣的！」「用電動攪拌棒一下子就綿綿像雲朵了」、「最近很紅的 400 次咖啡，我也想試試看」、「我也有成功」、「剛好家裡有這些材料」、「看起來好好喝啊」；此外，也有網友曬出成品照，並分享隱藏吃法「搭新貴派大格酥花生口味，超合拍」、「我是搭自製的手工餅乾」、「放 OREO 也不錯」。

事實上，「 400 次咖啡（달고나커피）」原為焦糖奶蓋咖啡，是南韓綜藝節目《新品上市便利餐廳》赴澳門茶餐廳取景時，偶然發現的一款飲品。茶餐廳老闆以咖啡粉、糖等材料，加入熱水攪拌 400 次，最後放入冰塊和牛奶，特殊的綿密口感讓這款飲品瞬間爆紅。（編輯：賴詠璿）