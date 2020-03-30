武漢肺炎疫情肆虐全球，台灣的防疫成效世界有目共睹，不有國家除了效法台灣防疫政策外，也紛紛向台灣提出防疫物資交換的需求。對此，蔡英文總統今（30）天表示，說防疫外交，不如說防疫合作，也呼籲世界各國在這次經驗後能了解台灣可以提供的防疫貢獻，審慎考慮讓台灣加入世界防疫體系，讓世界的衛生體系更好。

世衛官員在接受香港媒體訪問時，被問到台灣的防疫成效，未料官員靚裝聽不見，甚至直接下線。對此，蔡英文今天視察醫療特材公司時提及，台灣有能力，也有很強意願共同維持世界的健康，台灣有經驗，也願意分享在防疫上的經驗，在經過這次疫情後，希望世界各國可以理解台灣的防疫能量，可以理解台灣可貢獻的地方，讓台灣加入世界防疫體系，不但讓台灣民眾健康更有保障，也讓世界為衛生體系更好。

外傳，武漢包機在與對岸商討時，政府提出「包機換防護衣」的條件，遭中國拒絕，然而台灣後續跟其他國家合作時，中國因此反彈。蔡英文表示，政府有表達一定善意，至於在整個執行過程中的情況，還是由執行單位說明。

目前有許多國家向台灣提出防疫物資交換，防疫外交是否為蔡政府的下一步？蔡英文說：「講防疫外交不如講防疫合作，我們現在跟其他國家互通有無，或者是在很多研發、技術層面可以共同合作發展的機會，共同來對抗疫情跟其他國家可以互通有無、相互形成夥伴關係，強化各自對抗疫病的能量。」