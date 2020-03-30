中央流行疫情指揮中心昨（29）公布新增確診個案中，第268例為一名50多歲男性本土案例，在2月28日出現症狀後，時隔一個月才確診，期間他曾到過新北市金山老街和烏來老街；新北市長侯友宜表示，這一個月以來，新北市旅遊重點區域都有做好消毒整潔，且目前沒有發生兩地旅客購買食物後發生身體不適的情形。

中央流行疫情指揮中心昨公布第268例的旅遊足跡，他曾在2月29日下午5點20分至6點54分前往金山老街廟口肉羹用餐，3月15日下午2點半至4點48分曾前往烏來老街觀光，曾購買路邊小吃。目前共對案268匡列449人，主要匡列對象多為診所就醫的病人、醫護人員，多數採自主健康管理

侯友宜表示，金山老街、烏來老街每天都會全面消毒，做好環境清理，他希望大家不用擔心，個案確診已經一個月以上，這一個月兩條老街都做好過濾、消毒、環境衛生，也沒有發現遊客購買食物後產生發燒或身體不適，但是為了讓大家安心，昨天疫情調查出來後，馬上再做一次全面消毒。

侯友宜強調，平常的防疫比碰到狀況的時候再補強更重要，所以新北市幾個觀光旅遊重點地區，每天採取的防疫措施比以往更頻繁，而且消毒環境衛生一定做到位，請民眾安心的到我們老街來享受美食買伴手禮。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。