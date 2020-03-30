中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，有關第一班定點返台專案航班已於昨(29)日晚間抵台，153名返台者經檢疫均毋須後送就醫，目前已完成採檢並安置在國內一處檢疫所，將進行14天集中檢疫。不過指揮中心也提到，目前有3名，因為檢體有狀況要重新採檢，其餘150位一採陰性，還在集中檢疫管理中。

指揮中心指出，昨日國內新增867例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計30,777例(含27,378例排除)，其中306例確診(今日新增案299至306)，分別為262例境外移入及44例本土病例。確診個案中5人死亡，39人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心表示，針對案268於2月29日下午5點20分至6點55分曾於金山老街，及3月15日下午2點30分至4點50分曾於烏來老街活動，地方政府已安排防疫人員前往完成消毒工作，提醒該時段在此二處之民眾注意身體健康，如有發燒或上呼吸道症狀請即刻就醫並告知可能暴露史，無需過度恐慌。

指揮中心指出，依國際監測資料顯示，全球累計703,185例確診，分布於177個國家/地區；病例數以美國137,294例、義大利97,689例、中國大陸81,470例、西班牙78,797例及德國52,547例為多；病例中33,434例死亡，以義大利10,779例、西班牙6,528例、中國大陸3,304例、伊朗2,640例及法國2,606例為多。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。