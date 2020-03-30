全球2019新冠肺炎(COVID-19)疫情持續惡化，中央流行疫情指揮中心日前已限制非我國籍人士入境，並建議室內超過100人以上的公眾集會活動應予以停辦以減少傳播風險；台中市警方因此緊盯中部最大移工聚集地的東協廣場，在警方勸導下，廣場內6家移工舞廳業者已配合停業，市警一分局並於假日緊密巡視，督巡業者有確實停業防疫。

外籍移工因持有居留證，並不在限制入境所規範的對象範圍內，且移工平時無論是在工廠、宿舍或是外出至東協廣場消費活動，多處於群聚狀態下，具有高度傳播風險；因此，台中市警一分局過年後即對有高度群聚狀況的東協廣場舞業者嚴格禁止僅持有護照且無工作證之外籍人士入內消費。

隨著疫情發展，近日在警方柔性勸說之下，東協廣場有6家業者(越南2家、菲律賓2家、印尼1家、泰國1家)陸續宣布停業二星期(從3月23日至4月11日止)，以配合市政府之防疫作為，除了將進行場所全面消毒清潔之外，業者也將針對未來營業活動期間的衛生防護措施、人員健康管理等建立周延的配套計畫；昨週(29)日轄區市警一分局前往督巡，以確定業者確實停業配合防疫。

分局長孫太康表示，感謝業者重視外籍移工的消費安全，自主配合防疫政策停業，也呼籲民眾應配合政府確實遵守相關規定，以共同防堵疫情擴散。

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