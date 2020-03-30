兒童節連假即將到來，戶外場域成為新冠肺炎影響下的好選擇。鈴鹿賽道樂園推出「童遊鈴鹿春」暢遊票買大送小；義大遊樂世界12歲以下兒童、學生只要銅板價；星野肉肉鍋、囍韓燒、虎樂、好韓燒等高雄、屏東多家吃到飽餐廳，也推出幼兒免費用餐超值優惠。

鈴鹿賽道樂園「童遊鈴鹿春」即日起至4月22日，每日中午前購票，一位16歲以上成人可免費帶一位5歲以下幼兒暢遊，優惠不分平假日，兒童節連假也能使用；深受成年人喜愛的迷你鈴鹿賽道也推出天天星光價；若喜歡射擊遊戲，也別錯過室內雷射槍「星際戰場」團體一同討論作戰策略並採用雷射光束射擊，安全又刺激。另外，也推出「線上購票」只要動動手指頭，在家划手機就能買到優惠的票價。

義大遊樂世界擁有希臘海島風情的藍白山城， 還有眾多戶外遊樂設施，強調不用出國，在台灣也可以好好玩。4月份不限平、假日，憑學生證或12歲以下兒童，只要銅板價（需搭配一名購買現場全票），還可以欣賞超精彩的「日間遊行－大義的未來方程市」。喜歡體驗刺激的朋友們可以挑戰刺激的戶外遊樂設施，包括全球唯一的U型滑板「極限挑戰」，以及全台最高的高速俯衝式噴水遊樂設施「飛越愛情海」；特洛伊城堡戶外頂樓有適合全家大小的「旋轉森巴」、「旋轉飛車」、「旋轉流星」等遊樂設施。

星野肉肉鍋、囍韓燒、虎樂、好韓燒多家吃到飽餐廳，為了給予小朋友們最難忘的兒童節，祭出兒童免費用餐超激優惠，即日起至4月底，120公分以下小兒、幼兒免費吃到飽，120至140公分孩童只要超低價。