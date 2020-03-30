新冠肺炎疫情在台持續延燒，防疫當前卻傳出有觀光局官員賴用職務之便，指示駐機場旅客服務的下屬接待自己的兒子返國，其子、接待員工及員工5歲的小孩均確診新冠肺炎，交通部同觀光局、桃機公司、移民署等單位進行調查，初步調查結果今（30）日出爐。交通部表示，對於該名官員公器私用的行為，已指示觀光局將該主管撤除原主管職務，並降調接受後續調查。

對於官員涉嫌濫權接子一事，交通部長林佳龍交代介入調查，同內政部移民署、機場公司、觀光局公務車調派紀錄等，在24小時內釐清該名主管之子返國之通關、檢疫、接待及接送，是否涉有特權、或不當從屬關係的命令，阻礙防疫，初步調查結果也今天出爐。

交通局表示，初步調查結果，認為觀光局該名主管為該局駐機場旅服中心的上屬長官，卻指派下屬單位同仁接待其親友，明顯不符公務原則，正值邊境戮力防疫之際，卻出現官員公器私用的行為，應受到嚴厲處分，已經指示撤除主管職務並降調。

交通局說明，該名遭處分的主管，在20日前往桃園機場接返國的兒子的時間，約為下午3時30分至4時抵達，該主管雖然曾向長官口頭請假，但人事差勤系統迄今查無假單，有餘裕通知下屬代為接待其子，卻沒時間完成假單申請，不具備事態緊急的情形，請假明顯不符程序，有曠職之虞，交通部要求觀光局將此案移交考績會審理並進行後續懲處之議處。

交通局指出，經調查，該名主管的兒子返國後循一般通關途徑，排隊完成填表檢疫、檢查護照、領行李及通關，並無禮遇通關，但觀光局駐機場同仁在管制區內旅客下機門出口即陪同，走完一般通關程序並陪同走出管制區，沒有必要，且違反一般旅客服務的比例原則，離開管制區後，因該名觀光局主管駕車尚未抵達，派駐機場同仁再接待其子喝咖啡等，徒增他人接觸風險，將一併進行議處。

該名主管在其子22日發病、26日通報後，仍出席公務行程及會議，雖其子28日確診後已自主隔離，惟為求慎重，交通部已針對該名主管近一周內相關行程接觸之名冊，進行升高防疫等必要措施。