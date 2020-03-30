2019新冠肺炎（COVID-19）不斷擴散，全球確診數字日益攀升；嘉義縣議會今天開始為期兩週的臨時會議；國民黨籍議員李國勝及詹琬蓁質詢嘉義縣長翁章梁，要求翁防疫必須以身作則，不要只要求公務員，没有要求周遭幕僚與親人。

面對嚴峻且全球性擴散的新冠肺炎，嘉義縣「零」確診，是目前台灣西部地區唯一的一塊淨土；縣長翁章梁引領縣府團隊防疫，自2月間就發函請所屬機關及學校人員2月24日起應暫緩出國，而且沒有禁止期限，但縣長室的吳０娟秘書卻在25日即出國到歐洲旅遊10天。

今（30）日國民黨籍的議員李國勝及詹琬蓁提出質詢，請翁縣長防疫除了要求公務員外，也要要求身邊等的人及親人，以免防疫有破口；翁章梁縣長即在議會答詢表示，吳姓秘書是有依法請假出國，而且一切都照防疫規定做。

嘉義縣政府今天下午，再透過幕僚發布新聞稿指出，縣長室吳O娟於2月25日至3月4日前往(歐洲的)盧森堡、比利時、荷蘭，該假是由當事人線上系統請假，由機要秘書核准差假，回國後則請當事人按照規定做好防疫措施。

縣府說，嘉義縣目前零確診，大家應該把心力放在防疫及未來紓困，也希望大家一切遵守政府相關規定，不管任何人都應共體時艱，毋須製造無謂的對立與仇視。

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