2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情延燒，公益團體勸募也遭受衝擊，歌手王宥忻今（30）日為了關懷弱勢家庭及兒童，特別捐贈500組防疫用品，提供給弱勢家庭及獨居長輩使用，公益活動上，王宥忻的一對寶貝兒女也一起現身，與弱勢兒童一起製作手工皂，宣導正確洗手方式。

王宥忻在現場示範用手工皂洗手宣導防疫的重要，強調面對新型冠狀病毒疫情期間，大家除了要在正確的時機地點配戴口罩之外，不僅是要勤洗手，正確洗手更是重要，大家要掌握洗手要訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」七字口訣，只要正確洗手，除了保護自己也可以時時提醒身邊的朋友。

而談起關懷弱勢兒童，王宥忻說：「小時候家中經濟狀況不好，常常成為被同學嘲笑的對象；現與老公育有一子一女，因為童年的經歷，她學會站在孩子的角度思考，在新專輯《宥見逆光的幸福》也希望藉著其中對幸福的描繪，能帶給更多人溫暖。」她也以自身經驗鼓勵現在正在困境中的弱勢家庭，王宥忻坦言18歲那年，父母被倒帳千萬元，住的地方被法院查封，家裡整個破產，歷經這個困難，還產生想走上絕路的念頭，幸好靠著信念：「你要知道沒有退路，拚命去做，最後才會達到你想要的！」才開始逐步翻轉人生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

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