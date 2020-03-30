疫情持續延燒，我國政府持續力推「口罩實名制」，讓人人都有口罩可戴，而疫情指揮中心今（ 30 ）日表示，從 4 月 9 日起，成人每人一週 3 片改成兩週 9 片，兒童則改成兩週 10 片。對此，就有網友討論「為什麼口罩兩週不要 10 片而是 9 片啊？」貼文引發熱議。

原 PO 在「爆廢公社」貼文指出「口罩現在改成兩個禮拜可以買 9 片欸，真的有夠讚，兩個禮拜只要買一次，只是很好奇為什麼不要湊整數 10 片，這樣上班族不就每天都有口罩可以戴了嗎？」

貼文一出，網友紛紛回應「當然是產量問題啊！」、「產量問題啊，不然怎可能不 10 片」、「我是覺得 9 片就很夠用啦，產量已經積極增加成這樣」、「目前產量就是剛好能供給 9 片，就像 2 片變 3 片一樣」、「產量還在持續擴增，以後一定能兩週 14 片」、「台灣真的很強，國家口罩隊萬歲，兩禮拜 9 片好讚」。

另外，也有網友專業細算，以目前口罩日產量頂標 1300 萬來算，兩週為 1 億 8200 萬，如果以台灣人口 2300 萬約有 2000 萬人在購買的狀況，兩週約莫需要 1 億 8000 萬片，但若改成 10 片就可能再度出現有人買不到的狀況。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。