市立土城醫院已完成結構工程及取得用水、配電，正進行室內裝修、系統測試及調整等工程收尾，預計4月23日試營運。市長侯友宜30日再度前往視察時指出，土城醫院完工不僅增進新北市一向匱乏的醫療保健照護資源；值此國內疫情嚴峻期間，更挹注第一線作戰的醫護量能。

侯友宜說，即便入境高峰期已過，仍持續有個案出現。他除了要求各局處必須以視同社區感染的心態全力抗疫外，也每天馬不停蹄的到各地視察防疫作為，現在看到土城醫院即將投入服務，代表新北市不僅增加一座大型醫院，也新添一批防疫抗疫的生力軍，是他這兩個月來最開心的一天。

侯友宜強調，作為新北市施政旗艦計畫的土城醫院，是他自擔任副市長時就帶著跨局處市府團隊，定期開會緊盯各項進度，在地方仕紳及各級民代積極奔走協助下，從101年籌設，經都市計畫變更與用地取得，又突遇斬龍山文化遺址搶救挖掘、疊葬遷移及水土保持等，終在103年7月與長庚簽約並於104年底動土，到現在即將試營運。

陪同視察的衛生局長陳潤秋表示，土城醫院位於金城路二段，基地面積9,250坪，總樓地板面積4萬1,996坪。為地下3層、地上15層，規劃39個醫療專科，總床數達1,058床的教學級綜合醫院。全院採黃金級綠建築及銀級智慧建築標準，總投資達67億，是國內繼雙和及臺南市立安南醫院之後，第3家、也是投資金額最大的BOT醫院。

興建期間，不論是時任副市長或現任市長的侯友宜，前往關心施工現場看是否有需要市府協助處理的地方，就像在「行灶咖」跑了不知幾趟，9年過去，這裡從一片荒蕪，到救人生命的現代醫療大樓蔚然而立，緩解新北市長期醫療不足的困境。

陳潤秋指出，土城醫院醫療與服務系統皆與林口長庚相同標準。每年可提供85萬門診人次、5萬急診人次及20萬的住院床日。服務以30分鐘內車程計，含土城、樹林、三峽、鶯歌約120萬人口，免去跨區就醫辛勞。除了低收入、身心障礙者、70歲以上病人免收掛號費以外，低收入戶及身心障礙者部分負擔並由醫院吸收，以盡公立醫院的社會責任。