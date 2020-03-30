發生於2000年的台南歸仁雙屍命案，高分檢重啟調查發現有利於謝志宏的新事證，台南高分院裁准再審，今（30）日再度開庭審理，請前刑事警察局法醫室主任石台平及前法醫王約翰出庭，就本案法醫鑑定報告中行凶人數、行凶過程及死者死因等疑點，提供專業意見。

檢察官提問，死者老農張清木當時為何未解剖，王約翰表示，檢察官沒有委託他解剖，石台平指出，當時司法業界認為，只要有死因就可以了，在當時，解剖的目的是找出死因；石台平坦言，那時沒有解剖，蠻可惜的。

檢察官再問，張清木前後各有３處刀傷，所以是被刺６刀？王約翰指出，最多５刀，應是５刀６傷口，左上臂為穿刺傷，１刀２洞，王約翰說，「我少算１刀」。為何當時的報告研判本案是２人所為？王約翰說，死者張清木前後有刀傷，由三處不同方向刺入，因此，「不排除是２人所為」。

對於死者陳寶珠係遭凶嫌「過度殺害」，王約翰持保留看法，他說，法醫是看到什麼說什麼，查過相關書籍，在法醫學上認證的術語中，並沒有「過度殺害」這名詞。但石台平卻表示，「本案絕對是過度殺害！」。

石台平指出，發生過度殺害（overkill）的主因是「餘怒未消」，一般而言，凶嫌會以最短時間行凶，希望行凶後有較充裕的時間逃走，本案則反之，凶嫌是用較多時間刺殺死者；殺了48刀，石台平認為，這已不是殺人，是殺父之仇或是奪妻之恨了。

針對行凶人數的疑點，石台平指出，無法依據2位死者刀傷分佈的位置、刀刃進入方向，去判斷幾人行凶，這是沒辦法達成的結論，只能說「不排除」2人所為，看到這麼多傷，1個人不能做嗎？「當然可以啊！」；但是，石台平認為，相較於郭俊偉，「謝志宏沒有那麼強的行凶動機」。