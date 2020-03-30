古坑國中旁的「橙香鐵馬道」綠美化工程，今（30）日上午進行動工儀式，往返約2公里的堤岸道路，將進行周邊照明景觀和路面鋪設，串聯石牛溪吊橋，預定在109年8月底完工啟用，將讓古坑鄉多一處健康慢活的空間，期帶動古坑與周邊地區的共同發展。

古坑鄉第二十號暗渠堤岸道路（橙香鐵馬道）改善工程，30日上午進行動土典禮，由縣長張麗善、副縣長謝淑亞、工務處長汪令堯、縣議員賴明源、鄉長沈勝騰、代表會主席鄭和義、朝陽村長邱寶賢、社區理事長塗啟良等人共同持鏟動土，其工程預計在今年8月竣工啟用，將提升居民休閒生活和地方觀光景點。

縣長張麗善表指出，此項橙香鐵馬道改善工程，在其任立法委員時極力向中央爭取的總經費2000萬元的前瞻計畫建設案，上任縣長後更由縣府給予配合款340萬的補助，力推古坑草嶺樟湖華山的觀光發展。

張麗善表示，古坑鄉是一個擁有豐富景點的小鎮，除具有獨特且豐富的文化歷史資源，又有具特色的古坑咖啡、鳳梨及柳丁等農產品，極具發展觀光條件。配合發展需求，縣府除了本基礎建設案外，149甲的道路改善正分階段執行中，也已逐步看到成果，帶來觀光旅遊的效益。

古坑鄉長沈勝騰指出，是項工程總經費2000萬元，由中央補助1660萬，縣府補助340萬，將改善為合計長2公里寬3.8公尺道路鋪面、照明設施及景觀植栽的雙向人行自行車道，另串連石牛溪吊橋及配置休憩廣場，營造居民徒步休閒空間及優質的生活環境，預定在109年8月底完工啟用，將讓古坑鄉多一處健康慢活的空間，期帶動古坑與周邊地區的共同發展。