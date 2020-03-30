被戲稱為英國版「方艙醫院」的倫敦南丁格爾醫院（ NHS Nightingale hospital ），將用來收治 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）感染者，其由倫敦展覽中心改建而成，估計能容納 4,000 張病床。由於疫情分秒必爭，倫敦的南丁格爾醫院預計 4 月 4 日啟用，已開始招募大量人力。

根據英媒《每日郵報》報導，南丁格爾醫院招募服務台人員，年薪開出 37,500 英鎊（約 138 萬台幣），比起英國一般醫院護理師平均年薪僅 24,000 英鎊（約 87 萬台幣），足足高出 13,500 英鎊（約 50 萬台幣）。此外，還能要求每日 15 英鎊（約 554 台幣）的差旅費及 10 英鎊（約 369 台幣）的伙食費。且南丁格爾醫院的服務台人員配有全套個人防護設備，在全國防護設備數量吃緊的狀況下，反觀有些醫院，連醫護人員都不一定有完整設備。

南丁格爾醫院並招募其他人力需求，包括清潔人員、搬運工人、派發飲食人員。而搬運工人、派發飲食人員的時薪介於 11.52 到 15.58 英鎊（平均約 500 台幣）；護理師時薪則是 12.74 到 15.66 英鎊（平均約 525 台幣）。預計南丁格爾醫院將採「做 4 天、休 4 天」的方式，每天上班 12 小時，一年享有 30 天有薪假。

然而倫敦市民對於南丁格爾醫院高薪聘請人力相當不滿，「我女兒是護理師也是合格的助產士，年薪 27,000 英磅。就算在高風險環境，有什麼理由多給接待人員 10,000 英鎊？政府難道有幫通過臨床培訓的專業人員加薪嗎？」「身為一名護理師，這很侮辱人」「為什麼要比較護理師的薪水？護理師薪水低、工作困難，還得連續工作 12 小時」「我妻子是加護病房的護理長，她工作經驗 25 年，與其他人共同管理 80 名員工，薪水卻只有那麼一點點」。（編輯：林奐妤）