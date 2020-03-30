為鼓勵親子走出戶外強健體魄、提昇免疫力，彰化縣政府推出「親子共學～探索彰化環遊趣」系列活動，每梯次限在百人以下，每人酌收100元充當社會救助金，縣長王惠美今（30）日化身成田野調查員為「親子共學-探索彰化環遊趣」活動主持啟動儀式，邀請大家作伙來彰化「環遊趣」。

王惠美表示，「親子共學-探索彰化環遊趣」活動的遊程，包括「蝶花朵朵~水漾東螺」、「鳥鳴山更幽~生態點點名」、「那就是消失秘密」、「減碳樂活~尋米小旅行動家」和「惜食惜福的禮物」。從4月1日上午9點起開放網路報名，每人可選1梯次報名參加，預計在5月到8月舉辦。

有別以往，今年首度活動結合行善，參加者100元報名費，全數捐公益專戶，作為幫助弱勢的社會救助基金；彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖指出，今年灰面鵟鷹過境的數量到目前為止共有28,484隻，比以往多了一萬隻，甚至有機會突破3萬隻，值得高興，

彰化縣就業能力教育協會執行長林淑玲表示，活動除了可以看花追蝶之外，也能了解到東螺溪的水質、土壤、盛產的蔬果，再到餐桌享受健康的美食，下午還有寓教於樂的桌遊，歡迎大家一起悠遊東螺溪。

彰化縣清水岩生態文化創意產業協會專案經理梁秀琴表示，惜食料理有別以往要求的色香味俱全，除了吃的健康之外也講求環境永續，所以活動要帶領大家惜食、惜福然後造福，帶領大家採集野菜，利用太陽的光熱來作惜食料理，利用在地食材製作傳統的食物，並安排健康、安全的低碳旅程，讓大家在保護自己的狀態下從事健康的戶外活動，提升身心靈的健康，歡迎全國的親子一起來參加。

環保局長江培根表示，今年度「親子共學～探索彰化環遊趣」，將從四月一日起開放網路報名，共推出41個梯次、提供兩千四百個名額，每人酌收100元，將全數充當社會救助基金，系列活動將從五月份起陸續推出，並將會是疫情走勢進行調整。



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