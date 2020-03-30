前行政院長郝柏村30日下午辭世，享嵩壽101歲。前總統馬英九讚譽郝柏村的貢獻，並指出郝柏村當年是最早對二二八事件表示歉意的行政院長。

馬前總統辦公室表示，郝前院長一生戎馬，歷經抗日、剿共、八二三砲戰，追隨先總統蔣公光復、保衛、建設台灣，讓中華民國在風雨飄搖的歲月中站穩腳步，是共產、民主陣營對峙見證者。郝柏村曾擔任參謀總長、一級上將與國防部長，對國軍現代化、軍購規畫、發展國防科技、國造經國號戰機等施政都有重要貢獻。

馬辦指出，郝前院長出將入相，擔任行政院長期間，推出六年國建計畫，整頓治安、建設五輕、規畫六輕、啟動核四，修正刑法第100條，對開放探親後兩岸關係的規畫，也極為投入，同時大力支持建立全民健保制度，為1995年實施健保，奠定堅強基礎。郝前院長並是最早對二二八事件表示歉意的行政院長，他在立法院答詢時曾表示，二二八事件的發生，當時的政府難辭其咎。

馬辦表示，馬前總統於擔任研考會主委及陸委會特任副主委時，曾追隨郝前院長，對其剛正、明快、積極的施政風格至感敬佩。郝前院長退休後勤於讀書、著述與出版，每日必寫三千字，尤其是抗戰史，甚受各界推崇；其一生精采的經歷，猶若一部捍衛中華民國的史詩。對於郝前院長辭世，馬前總統深感不捨與哀悼，也請郝前院長公子、前國民黨副主席郝龍斌與家人節哀順變、保重身體。