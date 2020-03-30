新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，除了多數為境外移入者確診外，其中防疫指揮中心昨天（29日）所公布的「案268」確診病例，早在一個月前就有出現新冠肺炎的確診症狀，但地方醫院及診所卻將該案例判定為一般感冒，等於一個月間，「案268」都有可能傳染給路上的各個民眾。對此台北市長柯文哲今天（30日）受訪被問及此事時，他表示「還是應該公開透明」。

防疫指揮中心昨天（29日）所公布的「案268」確診病例，早在一個月前就有感染新冠肺炎的症狀，可是診療他的醫院及診所都以一般感冒處理，直到近日狀況惡化，才透過篩檢確認該案為新冠肺炎確診案例。指揮中心也公布「案268」曾赴公共場合的足跡，包括金山老街、烏來老街等，不過一個月來的活動地點並未全部公開，且隔了如此之久才發現確診，恐怕已經在不知情的情況下傳染給他人。

針對疫情公開與否，柯文哲仍舊表示「我還是主張公開透明」。「現在變成公開，又說有影響的、若沒辦法掌握的才公開，有辦法掌握就不公開。」柯文哲說，「問題是那條線很難畫，所以有時候，變成操作上會滿困難的。」不過話鋒一轉，柯文哲最後還是強調，「原則上我現在還是順時鐘，如果他要自己判定什麼是他可控制、什麼他不可控制，什麼要公開、什麼不公開，那我也沒有意見，就照中央的。」