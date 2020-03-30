2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續升溫，彰化在一週內就新增9起確診，21名家人需「居家隔離」，面對嚴峻疫情，彰化縣政府今（30）日宣布，自4月1日起，這學期全面禁止開放縣立高中職以下學校，中小學的國內交流、校外教學與畢業旅行這學期也通通暫緩。

彰化縣目前多數校園都有開放讓社區民眾入內晨運、傍晚晚間也有運動人潮，教育處長陳逸玲表示，但疫情嚴峻，審慎考量後決定全面禁止開放，避免增添疫情傳播風險，這學期從4月1日起至7月14日止，各校校園室內、外空間通通禁止對外開放。

陳逸玲說，這學期開始，原本各校就有禁止校園借用措施，除非是出借做為國家考試、檢定考試，及影響學生升學權益的活動外，不得外借予私人或民間團體，禁令也將延長至至7月14日這學期結束為止。

陳逸玲指出，校園不開放規定已請各校配合張貼公告，除非特殊情形，須由學校評估整體風險，在所有防疫工作都完備的前提下，函報縣府核准後始得辦理。另外，中小學國內外交流、校外教學及畢業旅行等活動，本學期也全部暫緩辦理，降低校園感染的可能性。

陳逸玲說明，縣府前於2月20日公告請彰化縣各國民中小學國內外交流、校外教學及畢業旅行延後至5月份辦理，因應疫情，決定全面擴大防疫措施，請各校於7月14日前暫緩辦理各項國內外交流、校外教學及畢業旅行，以降低校園感染的可能性，提供學生安心就學之環境。

衛生局長葉彥伯再度呼籲，近期從國外返台者，務必要遵守居家檢疫和隔離的措施，有病徵就通報就醫篩檢。



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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。