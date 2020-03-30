2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴峻影響，海外國人陸續回國，但遠居離島的民眾要在台灣或是回離島居家檢疫？澎湖縣長賴峰偉30日親自向總統府秘書長陳菊求助，並協請立委楊曜表達澎湖因醫療資源缺乏，希望旅客在台灣本島完成14天的居家檢疫，才能搭乘大眾運輸工具返澎。

馬公市朝陽里許姓父子30日搭機自廈門回台，他們明知澎湖縣政府可協助安排住在台北防疫旅館，卻以「麻煩」等理由，晚間堅持返回澎湖居家檢疫，澎湖縣政府鑑於中央防疫規定無計可施，只能嚴正要求兩人不得外出，倘若違反規定絕不寬貸，最高可開罰100萬。

澎湖縣政府表示，許姓父子知道縣府在台北有為居家檢疫者準備防疫旅館，也瞭解縣府補助防疫旅館每日1,200元，且可申請防疫補償每日1,000元，但他們以「澎湖空氣好、又有鮮魚可以吃」為理由，強調住防疫旅館不像自己家舒服，所以不顧同班飛機其他乘客的感受，依舊堅持回來澎湖居家檢疫。

澎湖縣政府發言人陳其育說，澎湖縣長賴峰偉已親自向總統府秘書長陳菊反映，並協請立委楊曜向中央表達要求澎湖鄉親返國後，在台灣本島完成14天的居家檢疫才能搭乘大眾運輸工具返澎。如果中央不願修改規定，為了全縣民眾的安全，縣府只好採取更嚴格的管制措施，並號召社區共同監督。

陳其育表示，交通部規定民眾從國外入境後，不得搭乘大眾運輸工具返家，但允許離島、台東居民搭乘國內線航班返回住處居家檢疫，縣府認為該規定已不合時宜，因為目前本島已有足夠的居家檢疫處所，如果繼續允許設籍澎湖的居家檢疫者搭國內線回澎，同航班的乘客會擔憂被感染。

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