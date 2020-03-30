新冠肺炎全球蔓延，由於中國大陸施壓，台灣屢屢被排擠在世界衛生組織（WHO）防疫體系門外，讓台灣無法提供國際社會防疫經驗、共享防疫資訊。日本媒體報導，中國駐日本大使孔鉉佑日前受訪透露，中方打算接受今後台灣以觀察員的身分參加每年的WHO年度大會。

外交部發言人歐江安今(30)日表示，外交部有注意到日本媒體的相關報導，但不會針對孔氏個人的言論作任何評論。

外交部強調，台灣有意願、也有能力對國際醫衛及防疫合作做出更多貢獻。有關我國參與WHO的安排，我國政府自會與WHO方面持續交涉，呼籲中國政府不要惡意干擾且進行政治阻擾。我方嚴正重申，只有台灣人民經民主程序選出的政府，才有權利在「世界衛生組織」(WHO)及國際社會上代表台灣，並為台灣2,300萬人民的健康福祉負責。

外交部指出，近年來，在我國政府、人民以及國際友人的共同努力下，國際輿論促請WHO納入台灣的支持聲浪日益高漲。我國政府會善用各國高度肯定我國防疫工作成效的良好動能，持續爭取更多國家認同並支持我國參與WHO，不斷擴大國際社會對我案的支持基礎，以期早日達成參與WHO的目標。

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