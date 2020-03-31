日本諧星志村健在日本被譽為國寶級藝人，有「喜劇之王」稱號，他日前接受2019新型冠狀病毒（COVID-19）篩檢後結果呈現陽性，成為日本首位染疫的藝人，未料搶救4日仍回天乏術，29日不幸病逝，享壽70歲。根據《日刊SPORTS》報導，志村健生前菸酒纏身，不過他為了擔任2020東京奧運的火炬手，下定決心開始戒掉菸酒。

根據《日刊SPORTS》報導，志村健生前生活放縱，一天抽掉3包菸對他來說已是家常便飯，酒店玩樂也幾乎成為例行公事。直到志村健66歲時，因一次肺炎住進醫院，除了被醫生嚴重警告之外，他也因為要擔任2020年東京奧運火炬手，才毅然決然遠離酒肉生活。

新冠肺炎嚴重衝擊日本，萬眾期待的東京奧運宣布延期，據悉志村健原本將在他的家鄉東村市接下聖火，如今他也因為這場肺炎的浩劫不幸離世，擔任奧運火炬手成了他的遺願，讓外界不勝唏噓。（編輯：侯家瑜）

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