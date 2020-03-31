國人罹患心臟血管疾病越來越多，接受心導管手術病人與日俱增，有很多不適合繞道手術或侵入性支架置入術心血管疾病患者，員榮醫療體系總院長張克士說，可透過EECP治療可改善心臟功能及再生心臟血管，提高送進心肌血液及氧氣量，讓心臟收縮輸送血液到器官時，工作負荷減輕。

藝人高以翔不幸猝死、國標舞女王劉真驟逝，讓一般民眾更加關注到心臟病的相關問題，有鑑於此，員榮醫療體系率先引進新一代心血管治療復健利器「體外反搏治療機」，為彰化先例。藉由三條壓脈帶固定在小腿、大腿及骨盆位置，在心臟舒張期加壓，將下半身的血液重新灌入心臟血管內，促進心臟血管的新生，達到治療心血管的目的。

員榮醫院心臟內科主任郭勛南表示，體外反搏治療最大的族群是心衰竭及冠心症患者，其最大的好處在於是一種非侵入性的治療，藉由非手術、無傷口的體外反搏技術，達到治療心臟血管的目的。不管病人是接受心導管或是繞道手術後，一直反覆胸痛、喘、呼吸急促，或是因為合併其他慢性疾病不適合接受手術，或本身手術難度太高，還是處於急性期合併重大心臟衰竭，患者都可以藉由接受這項治療獲得好處。

郭勛南指出，在治療時，護理人員會在病人的胸前貼上心電圖監測心跳，接著依序在小腿、大腿、骨盆的位置固定加壓帶，啟動後會依序在心臟舒張期加壓。每一次治療時間需要一個鐘頭。而一次完整的治療建議是7到8週總共35次。

實驗證實在完整的治療之後，可以有效增加冠狀動脈血流，改善心臟收縮力，明顯改善患者胸悶、胸痛、呼吸急促等症狀、可改善運動耐受度及減少硝化甘油使用劑量。在一項國際體外反搏治療的研究當中，978位病人中七成患者曾接受過心導管手術再接受體外反搏治療，81%的患者在完成最後一次治療後，明顯感覺胸痛症狀獲得改善。

郭勛南說，一名中年王姓患者，今年初發生急性心肌梗塞，在員榮醫院接受心導管手術後，接受體外反搏治療一個多月，患者的心肺能力及運動耐受度明顯增加，甚至連性慾都增加了。