今日天氣／鋒面接近！中部以北、東南部山區局部雨 白天稍悶熱

今（ 31 ）天鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區偶爾也會有飄雨現象，南部平地維持多雲到晴的天氣；溫度相較於昨日再稍回升，清晨各地低溫 18 至 23 度，白天各地高溫普遍在 26 度以上，中南部地區可達 29 至 31 度，感受悶熱，中南部日夜溫差較大，提醒根據氣溫變化適時調整穿著。

徐國勇鬥陳家欽 蔡英文臭臉回應

昨（ 30 ）日，總統蔡英文在桃園市市長鄭文燦、經濟部部長沈榮津陪同下，訪視醫療特材公司，感謝在疫情期間，防疫國家隊的努力與付出。而蔡英文在接受媒體訪問時，被問到關於內政部部長徐國勇、警政署署長陳家欽兩人的鬥爭，蔡英文則表示，防疫優先，其他事就讓權責單位自己處理。

郝柏村與李登輝 從合作到決裂

曾任行政院長、國防部長、參謀總長的郝柏村，昨（ 30 ）日以 101 歲的嵩壽逝世，回顧郝院長的一生，最大的轉變應該是西元 1989 年到 1996 年之間，而這段時間的生涯轉變，都與前總統李登輝有關。

確診11天！「案108」奧捷團男領隊不治 指揮中心曝實情

新冠肺炎持續蔓延，中央流行疫情指揮中心 29 日公布國內新增 15 例 COVID-19（新型冠狀病毒）病例，包括 14 例境外移入及 1 例本土，目前台灣累計 298 人確診，39 人解除隔離。昨晚傳出「案 108 」不治身亡，是我國第 3 例死亡案例，中央流行疫情指揮中心對此也做出說明。

為何口罩14天是9片不是10片？眾狂喊「真實理由」：難怪

疫情持續延燒，我國政府持續力推「口罩實名制」，讓人人都有口罩可戴，而疫情指揮中心昨（ 30 ）日表示，從 4 月 9 日起，成人每人一週 3 片改成兩週 9 片，兒童則改成兩週 10 片。對此，就有網友討論「為什麼口罩兩週不要 10 片而是 9 片啊？」貼文引發熱議。

劉真羽化成仙！親弟淚捧骨灰護送 揭辛龍忍痛缺席原因

「國標舞女王」劉真 2 月初動心臟手術途中心跳驟停，台北榮總搶救 45 天宣告無效，劉真於 22 日晚間病逝，享年 44 歲。昨（ 30 ）日一早，劉真的弟弟劉恆親自護送棺木至第二殯儀館，身旁未見丈夫辛龍，而劉真隨後羽化成仙，據悉，骨灰罈未來將安放在三芝。（編輯：許苡晴）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。