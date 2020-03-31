由胡一天、張雲龍、肖燕領銜主演，顛覆懸疑劇集嚴肅正經的敘事風格，《民國奇探》，劇中路垚（胡一天 飾）是嗜錢如命，沒錢不辦案的貪財顧問，就連記者詢問案情還得按輕重給錢，一分錢只能透露一分線索。最新劇情中，路垚與妖豔貌美的房東十指緊扣大跳華爾滋，原來是路垚付不出租金想賴皮，卻遭房東「跳」上身提出包養，霸氣承諾「我養你，試用期三個月，從今天開始。」嚇得路垚保證三天內交租。

路垚被調戲後奔向喬探長求解套，只見張雲龍上衣失蹤，一拳拳紮實地爆擊沙包，胸肌爆炸，網嘆：「不虧是《民國奇探》的武力擔當」，張雲龍特地在上戲前狂練舉啞鈴，好讓胸肌呈現「爆炸性」效果，路垚立即拜託喬探長乾脆娶了房東，再順勢包養自己，讓喬探長哭笑不得。

不同於案件的懸疑嚴肅本質，拍片現場一片歡樂，在最新釋出花絮中，張雲龍與資深老戲骨張會中對戲絲毫不敢馬虎，拍攝前仍抓緊小本子不停演練熟讀劇本，但案件細節巨多而繁雜，在戰場上殺人如麻的喬探長演到一幕本要大聲為自己過去的殺人行為解釋時，開口卻出乎眾人意料厲聲喊出「我殺的都是無辜的人」，惹得全場哄堂大笑。對戲的大前輩張會中更是滿頭黑人問號，張雲龍隨後更是像卡關般，連續幾次拍攝都還是改不了口，只能自嘲說「我竟然把真相說出來了。」