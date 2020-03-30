在中國爆發的「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」（簡稱新冠肺炎）肆虐全球，近日國際社會接連傳出有國家向中國購買病毒檢測盒、口罩等防疫物資，卻因質量未達標準只好退貨，面對自家援外物資頻被吐槽，中國外交部發言人華春瑩表示，中國幫助别人的心意是真誠的，希望大家不要因為個別出現問題，就做出政治化的解讀。

本月 30 日在例行記者會上，有在場傳媒問到，有部分國家聲稱，中國生產的新冠病毒快速檢測試劑盒，有測試結果不準確等質量問題，請教中方對此有何回應？華春瑩表示，近期很多國家在中國市場採購醫療物資，當局也在保證國内防疫需求的前提下，支持有資質、有信譽的企業對外出口，並在生產、運輸、清關等各個環節，為各國有序出口提供便利。有的國家透過外交渠道向中方提出商業採購需求，中方也就此推薦有資質的出口企業與外國採購商溝通協商，但目前並未收到外方採購商反映採購的物資有質量問題；而對於近期有國家提出從中國進口的抗疫物資出现質量問題，中國駐當地的使館也都第一時間進行核查並作出回應。

華春瑩並聲明，中國醫療相關企業夜以繼日生產，希望幫助他國抗擊疫情，中方幫助别國的心意是「真誠的」，如果在過程中出現個别問題，應本著實事求是的態度及時解决，但也希望有關問題不被政治化解讀。

華春瑩還說，在中方剛開始抗擊疫情時，也收到部分國家提供的物資中，有一些是不合格的，但當時中國選擇相信和尊重别國的善意，予以低調妥善處理。

此外，昨日( 30 日)在記者會上，也有人問及有歐洲國家官員稱，中方利用向他國提供抗疫援助來操控民意、進行中國式政治宣傳；對此華春瑩則回應道：「我想問問那些陰陽怪氣說風涼話的人到底在想什麼？面對其他國家非常嚴峻的疫情形勢，越來越多人失去生命，他們是不是希望中國這時袖手旁觀、無動於衷呢？或者認為他們自己可以比中國做得更多更好？」

華春瑩強調，此波疫情之慘烈，再次證明人類是命運共同體，面對疫情，沒有任何國家可以獨善其身，唯有團結合作才能共克時艱。而中華民族是懂得感恩、投桃報李的民族，在繼續做好國内疫情防控的同時，也向其他有需要的國家提供力所能及的幫助，是中國作為 1 個負責任的大國，所展現的擔當，這種努力值得尊敬，而不是詆毀。

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