中國大陸湖北省因新冠肺炎封城，終於在25日解除封城，第三、第四批滯留湖北的國人，分別於29、30日晚間搭乘華航班機從上海起飛返台，華航班機30日在深夜降落桃園國際機場，國軍配合政府防疫措施，派遣化學兵部隊前往機場進行消毒作業，返台國人在高規格的檢疫措施後，送至隔離所進行安置隔離。

華航編號B-18003號客機晚間9時38分降落桃園機場，隨即滑入並關閉機棚，進行檢疫、入境等手續，包括陸軍第六軍團33化學兵群，以及移民署、防檢局、航警局、桃園市消防局等政府單位，協力執行相關措施。中央流行疫情指揮官陳時中也到桃機慰問工作人員辛勞，海基會也派員到場歡迎台灣同胞返台。

國防部31日上午表示，參照過往消毒作業的經驗，這次派出兵力計32員，以及1/2噸偵搜車、3.5噸載重車、人員除污車、重型消毒車、輕型消毒器、水霧式消毒器與背負式消毒器等數項裝備，在陸軍33化學兵群指揮官李煜森上校帶隊下，官兵嚴謹且熟練的針對人員下機後，進行手、腳部位消毒清潔，並對乘客的行李，以及現場檢疫人員及裝備實施除污作業，以保障返臺國人及檢疫人員安全，絕不容許病毒進入國門。

此外，將人員送離機棚後，33化學兵群官兵分組在棚廠任務區內，進行最後消毒作業，包括機外空橋、樓梯及檢疫線等人員通行空間，無一遺漏，以確保防疫工作滴水不漏，阻絕病毒於國門之外。

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