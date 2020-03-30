口罩實名制上路至今，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，民眾還可透過網路預購，至超商完成取貨，而疫情指揮中心昨（ 30 ）日表示，從 4 月 9 日起，成人每人一周 3 片改成兩周 9 片，兒童則改成兩周 10 片。對此，有網友在 PTT 分享口罩最新購買制度的相關消息，網友們還看見另一大轉變，感動直呼「台灣真的贏了全世界了！」

疫情指揮中心指揮官陳時中昨日宣布，由於近日口罩量能增加，民眾自 4 月 9 日起，兒童口罩從原先一周 5 片，改為 14 天 10 片；成人則從一周 3 片，改為 14 天 9 片，可一次購買兩周的量，同時體諒人在國外的台灣民眾，開放 2 等親內可協助郵寄口罩至海外，每次 30 片。

原 PO 在文中貼出相關報導，提到購買口罩不再依健保卡單雙號分日購買，新制上路後，民眾每天都可以前往購買，還可以任選成人及兒童口罩，相當便利。

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「超過 100 分」、「台灣真的贏了全世界了！」「太好了，台灣隊太棒了」、「德政，快要每天都可以戴了」、「超級感動，真的是一步一步在調整」、「超棒的，這樣完全夠用了啊，接下來再一陣子也許可以準備做口罩外交了」；不過，也有網友表示「分流分號還是比較好一點，只有一半的人可去排」。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。